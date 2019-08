மாவட்ட செய்திகள்

அரசுத்துறையில் உள்ள காலிப்பணி இடங்களை நிரப்ப வேண்டும்; அரசு ஊழியர் சங்க வட்டக்கிளை மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + Vacancies in the State Department should be filled

அரசுத்துறையில் உள்ள காலிப்பணி இடங்களை நிரப்ப வேண்டும்; அரசு ஊழியர் சங்க வட்டக்கிளை மாநாட்டில் தீர்மானம்