மாவட்ட செய்திகள்

சட்ட விதிமுறைகளை நன்கு அறிந்துகொண்டுவக்கீல்கள், போலீசார் செயல்பட்டால் நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் தேங்காதுஐகோர்ட்டு நீதிபதி எஸ்.எஸ்.சுந்தர் பேச்சு + "||" + Be familiar with the rules of law If lawyers and police act, there will be no cases in the courts Speaking of Icord Judge SS Sunder

சட்ட விதிமுறைகளை நன்கு அறிந்துகொண்டுவக்கீல்கள், போலீசார் செயல்பட்டால் நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் தேங்காதுஐகோர்ட்டு நீதிபதி எஸ்.எஸ்.சுந்தர் பேச்சு