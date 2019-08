மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி வைகுண்டபதி பெருமாள் கோவிலில்ரூ.5 கோடியில் கல்மண்டபம் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பங்கேற்பு + "||" + At Thoothukudi Vaikunthapati Perumal Temple Commencement of construction of Kalmandapam at Rs 5 crore

