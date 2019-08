மாவட்ட செய்திகள்

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து அமைதிப்பேரணி சென்னையில் நடந்தது + "||" + To combat terrorism Peace rally Took place in Chennai

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து அமைதிப்பேரணி சென்னையில் நடந்தது