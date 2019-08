மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்துக்கு எதிர்ப்பு:எதிர்க்கட்சிகள் விரக்தி, அவநம்பிக்கையில் உள்ளனமுதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் தாக்கு + "||" + Opposition to the Electronic Voting Machine: Opposition parties are frustrated and distrustful

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்துக்கு எதிர்ப்பு:எதிர்க்கட்சிகள் விரக்தி, அவநம்பிக்கையில் உள்ளனமுதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் தாக்கு