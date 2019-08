மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏ.க்களும் தான் ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சிக்கிறார்கள் - சாமிநாதன் எம்.எல்.ஏ. சொல்கிறார் + "||" + Ministers and MLAs are trying to topple the regime

அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏ.க்களும் தான் ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சிக்கிறார்கள் - சாமிநாதன் எம்.எல்.ஏ. சொல்கிறார்