மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை ரெயில் நிலைய பகுதியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வந்த அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்ட மக்கள் + "||" + People who blocked off the occupation of the Puthuvai railway station

புதுவை ரெயில் நிலைய பகுதியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வந்த அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்ட மக்கள்