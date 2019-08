மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சி நிலைக்குமா?முன்னாள் சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் பதில் + "||" + Will BJP rule in Karnataka? Former Speaker Ramesh Kumar responds

கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சி நிலைக்குமா?முன்னாள் சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் பதில்