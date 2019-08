மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் வெண்டைக்காய் சாகுபடி போதிய விலை நிர்ணயம் செய்ய கோரிக்கை + "||" + Request to fix inadequate prices of brinjal cultivation causing loss to the farmers

விவசாயிகளுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் வெண்டைக்காய் சாகுபடி போதிய விலை நிர்ணயம் செய்ய கோரிக்கை