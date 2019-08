மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிபாளையம், குமாரபாளையம் பகுதிகளில்வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருடியவர் கைது + "||" + Pallipalayam and Kumarapalayam areas Arrested for breaking jewelry and stealing jewelry

பள்ளிபாளையம், குமாரபாளையம் பகுதிகளில்வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருடியவர் கைது