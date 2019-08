மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகம்பட்டில் இருதரப்பினர் மோதல்: பிரச்சினையை தூண்டுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - சமாதான கூட்டத்தில் சப்-கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Two sides clash in Vinayagampatti: Strict action on the instigators of the problem

விநாயகம்பட்டில் இருதரப்பினர் மோதல்: பிரச்சினையை தூண்டுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - சமாதான கூட்டத்தில் சப்-கலெக்டர் எச்சரிக்கை