மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு வந்தவர்களை வழிமறித்து துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த 3 ரவுடிகள் கைது; போலீஸ் போல் நடித்து துணிகரம் + "||" + Acting like the police Who were blocking the way to Pondicherry 3 suspects arrested for extortion of gun

புதுச்சேரிக்கு வந்தவர்களை வழிமறித்து துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த 3 ரவுடிகள் கைது; போலீஸ் போல் நடித்து துணிகரம்