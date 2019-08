மாவட்ட செய்திகள்

அரசு கேபிள் டி.வி. செட்டாப் பாக்ஸ்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் + "||" + Government Cable TV Setup boxes will be provided free of charge Information by Minister Udumalai K. Radhakrishnan

அரசு கேபிள் டி.வி. செட்டாப் பாக்ஸ்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன் தகவல்