மாவட்ட செய்திகள்

ரவுடி பட்டியலில் இருந்து விவசாயி பெயரை நீக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை + "||" + Remove farmer name from Rowdy List - Request for Collector

ரவுடி பட்டியலில் இருந்து விவசாயி பெயரை நீக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை