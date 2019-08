மாவட்ட செய்திகள்

லட்சத்தீவு சிறையில் தவிக்கும் குமரி மீனவர்கள் உள்பட 8 பேரை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-கலெக்டர் அலுவலகத்தில், உறவினர்கள் மனு + "||" + Including Kumari fishermen Action must be taken to release 8 people At the Collector Office Relatives petition

லட்சத்தீவு சிறையில் தவிக்கும் குமரி மீனவர்கள் உள்பட 8 பேரை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-கலெக்டர் அலுவலகத்தில், உறவினர்கள் மனு