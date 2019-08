மாவட்ட செய்திகள்

3 மாதங்களாக நிலவும் குடிநீர் பிரச்சினை, கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு காலி குடங்களுடன் வந்த கிராம மக்கள் - கடலூரில் பரபரப்பு + "||" + To the Collector Office Villagers who came with empty pots

3 மாதங்களாக நிலவும் குடிநீர் பிரச்சினை, கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு காலி குடங்களுடன் வந்த கிராம மக்கள் - கடலூரில் பரபரப்பு