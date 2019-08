மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தை காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம்; குடிநீர் சீராக வழங்கக்கோரி நடந்தது + "||" + The public has blocked the Dalawadi Regional Development Office and provided a steady supply of drinking water

