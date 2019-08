மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்பென்னாத்தூர் அருகே, ஒரே நாளில் 2 கோவில்களில் திருட்டு- மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Kippennathur, Theft in 2 temples in one day

கீழ்பென்னாத்தூர் அருகே, ஒரே நாளில் 2 கோவில்களில் திருட்டு- மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு