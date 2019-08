மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான 2-வது கட்ட கலந்தாய்வு 20-ந் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவேண்டும் + "||" + Applicants for apprenticeships in the apprenticeships should apply for the Phase 2 consultation by 20th

