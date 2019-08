மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பெற்றோர்கள் தன்னம்பிக்கை அளிக்க வேண்டும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி பேச்சு + "||" + Parents should give self-confidence to the Disabled Persons to speak to the District Primary Education Officer

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பெற்றோர்கள் தன்னம்பிக்கை அளிக்க வேண்டும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி பேச்சு