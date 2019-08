மாவட்ட செய்திகள்

உற்பத்தி நிறுவனங்களில் தீவிர சோதனை:பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம்பெங்களூரு மாநகராட்சி தலைமை சுகாதார அதிகாரி பேட்டி + "||" + If using plastic Fines of Rs 1 lakh

உற்பத்தி நிறுவனங்களில் தீவிர சோதனை:பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம்பெங்களூரு மாநகராட்சி தலைமை சுகாதார அதிகாரி பேட்டி