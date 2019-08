மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அருகே அன்னூரில், லாட்டரி சீட்டுகளை அச்சடித்து விற்ற 13 பேர் கைது - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தலைமையில் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + In Annoor near Coimbatore, 13 arrested for printing lottery tickets

