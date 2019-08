மாவட்ட செய்திகள்

கைத்தறி பொருட்களை பயன்படுத்தி நெசவு தொழிலை வளர்ச்சியடைய செய்ய வேண்டும் - கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு + "||" + To develop the textile industry using handloom products

கைத்தறி பொருட்களை பயன்படுத்தி நெசவு தொழிலை வளர்ச்சியடைய செய்ய வேண்டும் - கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு