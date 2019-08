மாவட்ட செய்திகள்

கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவடைந்ததும் அனைத்து ஏழை குடும்பத்திற்கும் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Rs.2,000 will be given to all poor family

கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவடைந்ததும் அனைத்து ஏழை குடும்பத்திற்கும் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு