மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மத்திய சிறையில் பரபரப்பு, பிளேடால் கழுத்தை அறுத்து கைதி தற்கொலை முயற்சி + "||" + Salem Central Jail, Cut the neck of the blade Prisoner attempted suicide

சேலம் மத்திய சிறையில் பரபரப்பு, பிளேடால் கழுத்தை அறுத்து கைதி தற்கொலை முயற்சி