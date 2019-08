மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் கோவில் விழாவில் மோதல், 2 வாலிபர்களின் கழுத்தை பிளேடால் அறுத்த கும்பல் - ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + 2 The gang that cut the neck of the plaintiff with a blade

சேலத்தில் கோவில் விழாவில் மோதல், 2 வாலிபர்களின் கழுத்தை பிளேடால் அறுத்த கும்பல் - ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை