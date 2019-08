மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டூர் அருகே குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் அவதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Drinking water near Kottoor Request for civilians to take action

கோட்டூர் அருகே குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் அவதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை