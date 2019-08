மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணற்று பாசனம் மூலம் பூதலூர் பகுதியில் 4,635 ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி + "||" + 4,635 acres of smallholder cultivation in Boodalur area with deep well irrigation

ஆழ்துளை கிணற்று பாசனம் மூலம் பூதலூர் பகுதியில் 4,635 ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி