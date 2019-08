மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த விமானம் தரை இறங்கும்போது சக்கரங்கள் இயங்காததால் பரபரப்பு-143 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + Flight to Chennai When landing Because the wheels are not running 143 people survived

டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த விமானம் தரை இறங்கும்போது சக்கரங்கள் இயங்காததால் பரபரப்பு-143 பேர் உயிர் தப்பினர்