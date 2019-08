மாவட்ட செய்திகள்

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு ; அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை + "||" + The increase in water supply to the Oakenacal; Tourists banned from bathing in waterfalls

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு ; அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை