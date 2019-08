மாவட்ட செய்திகள்

மைக்ரோ போனை பயன்படுத்திமத்திய அரசு பணிக்கான தேர்வை எழுதிய 11 பேர் பிடிபட்டனர் + "||" + Writing exams for the central government job 11 people were caught

மைக்ரோ போனை பயன்படுத்திமத்திய அரசு பணிக்கான தேர்வை எழுதிய 11 பேர் பிடிபட்டனர்