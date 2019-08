மாவட்ட செய்திகள்

நீடித்த நிலையான மானாவாரி வேளாண்மை இயக்க திட்டத்தில் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல் + "||" + You can apply for a grant in the Sustainable Rainfall Agriculture Operating Program

