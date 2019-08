மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட பணி வழங்கக்கோரி, விவசாய தொழிலாளர்கள் மறியல் போராட்டம் - 349 பேர் கைது + "||" + The agitation of the agricultural workers

தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட பணி வழங்கக்கோரி, விவசாய தொழிலாளர்கள் மறியல் போராட்டம் - 349 பேர் கைது