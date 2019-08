மாவட்ட செய்திகள்

அய்யர்மலை ரெத்தினகிரீசுவரர் கோவிலில் பொங்கல் விழா; அரிவாள் மீது ஏறி நின்று பூசாரி அருள்வாக்கு + "||" + Pongal Festival at Ayyarmalai Rethinagreeswarar Temple; Bless the priest standing on the sickle

அய்யர்மலை ரெத்தினகிரீசுவரர் கோவிலில் பொங்கல் விழா; அரிவாள் மீது ஏறி நின்று பூசாரி அருள்வாக்கு