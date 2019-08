மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் மழைக்கு 5 பேர் பலி, பொள்ளாச்சியில் 2 வயது குழந்தையை வெள்ளம் அடித்து சென்றது

