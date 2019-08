மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.4½ லட்சத்தை வழிப்பறி செய்ததாக நாடகம், நிதிநிறுவன ஊழியரின் கள்ளக்காதலியும் கைது - விசாரணையில் பரபரப்பு தகவல் + "||" + Fraud employee and kallakathali of financial institution arrested

ரூ.4½ லட்சத்தை வழிப்பறி செய்ததாக நாடகம், நிதிநிறுவன ஊழியரின் கள்ளக்காதலியும் கைது - விசாரணையில் பரபரப்பு தகவல்