மாவட்ட செய்திகள்

காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதை கண்டித்து பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயற்சி - த.மு.மு.க.வினர் 48 பேர் கைது + "||" + Attempt to besiege the BSNL office over the cancellation of Kashmir special status 48 people Arrested

காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதை கண்டித்து பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயற்சி - த.மு.மு.க.வினர் 48 பேர் கைது