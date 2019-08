மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து, மறைமாவட்ட ஆயர் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Condemning the central and state governments, Diocesan pastor Demonstration in leadership

மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து, மறைமாவட்ட ஆயர் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம்