மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலியின் கழுத்தை அறுத்து கொல்ல முயன்ற செல்போன் கடை உரிமையாளர் கைது + "||" + Cell phone shop owner arrested for trying to cut the Fake girlfriend neck

கள்ளக்காதலியின் கழுத்தை அறுத்து கொல்ல முயன்ற செல்போன் கடை உரிமையாளர் கைது