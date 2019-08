மாவட்ட செய்திகள்

பொதுத்துறை நிறுவனமாக மாற்றுவதை கண்டித்து துப்பாக்கி தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் குடும்பத்துடன் தர்ணா + "||" + Dharna with family of gun factory workers condemning the conversion into a public sector company

பொதுத்துறை நிறுவனமாக மாற்றுவதை கண்டித்து துப்பாக்கி தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் குடும்பத்துடன் தர்ணா