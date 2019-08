மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் ஆஸ்பத்திரியில் பிரசவத்தின்போது தாய்-சேய் மரணம்; உறவினர்கள் ஆஸ்பத்திரியை முற்றுகையிட்டனர் + "||" + In Women and Children’s Hospital Death of mother-child during childbirth; Relatives blockade the hospital

மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் ஆஸ்பத்திரியில் பிரசவத்தின்போது தாய்-சேய் மரணம்; உறவினர்கள் ஆஸ்பத்திரியை முற்றுகையிட்டனர்