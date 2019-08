மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் நீர்வரத்து காரணமாக பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் 90 அடியை தாண்டியது + "||" + Because of the serial hydration The water level of Bhawanisagar Dam exceeds 90 feet

