மாவட்ட செய்திகள்

வாடிப்பட்டி அருகே அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் குழந்தை பெற்ற இளம்பெண் சாவு + "||" + woman dies after child delivery at the Government Primary Health Center near Wadipatti

வாடிப்பட்டி அருகே அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் குழந்தை பெற்ற இளம்பெண் சாவு