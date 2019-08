மாவட்ட செய்திகள்

“எல்லா மொழிகளையும் நேசிப்போம், தமிழை சுவாசிப்போம்” - தமிழியக்க நிறுவன தலைவர் கோ.விசுவநாதன் பேச்சு + "||" + "We love all languages, breathe Tamil Company Chairman Speech by CO Viswanathan

“எல்லா மொழிகளையும் நேசிப்போம், தமிழை சுவாசிப்போம்” - தமிழியக்க நிறுவன தலைவர் கோ.விசுவநாதன் பேச்சு