மாவட்ட செய்திகள்

சாங்கிலியில், மழை வெள்ளத்தின் போது மீட்பு: படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் மேலும் 5 பேர் பிணமாக மீட்பு-பலி எண்ணிக்கை 17 ஆக உயர்வு + "||" + Of rain flooding In the crash of the boat 5 more people are being held in corpses Death toll rises to 17

சாங்கிலியில், மழை வெள்ளத்தின் போது மீட்பு: படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் மேலும் 5 பேர் பிணமாக மீட்பு-பலி எண்ணிக்கை 17 ஆக உயர்வு