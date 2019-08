மாவட்ட செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பள்ளிவாசல்களில் முஸ்லிம்கள் சிறப்பு தொழுகை + "||" + Muslims perform special prayers at school holidays during the festival

