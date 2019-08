மாவட்ட செய்திகள்

சிவன்கோவிலில் கண்டெடுப்பு: சாதி, மோதல்களை தவிர்க்க மக்கள் முடிவு செய்த கல்வெட்டு மன்னன் சுந்தரபாண்டியன் ஆட்சி காலத்தை சேர்ந்தது + "||" + Sivankovil Result: Inscription of people's decision to avoid caste and conflict adds to the reign of King Sundarapandian

