மாவட்ட செய்திகள்

மோடியும், அமித்ஷாவும் ஹிட்லர்-முசோலினி என்பதை ரஜினி விரைவில் புரிந்து கொள்வார் பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + Rajini will soon learn that Modi and Amit Shah are Hitler-Mussolini

மோடியும், அமித்ஷாவும் ஹிட்லர்-முசோலினி என்பதை ரஜினி விரைவில் புரிந்து கொள்வார் பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி