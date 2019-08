மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை தாமிரபரணியில் பிணமாக மிதந்தவர் பற்றி துப்பு துலங்கியது: சிறுமியை கடத்துவதாக மிரட்டிய வாலிபரை கொன்று ஆற்றில் வீச்சு - 4 பேர் கைது + "||" + In Nellai Thamirabarani About the corpse Clues Threatened to kidnap the girl Kill the young man Range in the river 4 people arrested

நெல்லை தாமிரபரணியில் பிணமாக மிதந்தவர் பற்றி துப்பு துலங்கியது: சிறுமியை கடத்துவதாக மிரட்டிய வாலிபரை கொன்று ஆற்றில் வீச்சு - 4 பேர் கைது