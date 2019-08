மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை சந்திப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் குளம் தூர்வாரும் பணி: முன்னாள் மத்திய மந்திரி தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் தொடங்கிவைத்தார் + "||" + At the Nellai junction On behalf of the Congress party Dredged pool work Former central Minister Dhanushkodi Adityan Inaugurated

நெல்லை சந்திப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் குளம் தூர்வாரும் பணி: முன்னாள் மத்திய மந்திரி தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் தொடங்கிவைத்தார்